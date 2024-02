Cosa sta succedendo ora a Napoli Sanremo | bomba sul televoto | la spintarella per Geolier | Guarda

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pronti a tutto pur di far vincere il beniamino di casa. A, nel corso della finalissima del Festival di, stadavvero di tutto e si preannuncia una notte molto lunga e agitata. Prima avvisaglia; la classifica parziale a inizio finale, annunciata tra i fischi e i buu dell'Ariston da un Amadeus costretto a zittire il pubblico e chiedere il rispetto per tutti i concorrenti. Il primo posto del rapper partenopeo è accolto ancora una volta malissimo dai presenti. E si alimentano, sui social, i sospetti di chi parla di un "complotto" al. Alle ore 22.20, all'improvviso, Amadeus interrompe la gara per mandare un messaggio al pubblico a casa: "Mi dicono che c'è un record al. State tranquilli, se trovate difficoltà... Una quantità di voti mai ...

Il pubblico in sala all’Ariston ha fischi ato il cantante ma sono persone mediamente più adulte del suo pubblico. Per questo tra i favoriti c’è ... (corriere)

Una giornata di Bundesliga dove a farla da protagonisti sono stati sicuramente i maxi recuperi concessi dai direttori di gara. Nella sfida tra Borussia Moenchengladbach e Darmstadt la gara è stata ...Dopo un ottimo avvio, usciamo sconfitti dal match con Ravenna. Cosa secondo lei non ha funzionato A Ravenna dopo un inizio con un piglio deciso ci siamo spenti e non siamo stati in grado di essere ...Netflix annuncia con entusiasmo la trasposizione in serie del celebre romanzo “Il treno dei bambini” di Viola Ardone. Quest’opera, che ha catturato i cuori di molti lettori, è pronta a rivivere sul pi ...