Cosa hanno ottenuto alla fine gli agricoltori

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gliottengono le prime concessioni. Prima dall'Ue e poi dal governo italiano. Per i redditi agrari arriva l'esenzione Irpef per i redditi fino a diecimila euro. La misura ha avuto venerdì il via libera della premier Giorgia Meloni e finirà nel Milleproroghe. Certo, non si tratta di...

Momento difficile al Grande Fratello per Maddaloni , che ora rischia seriamente la squalifica. In rete non si sta parlando d’altro e infatti sono ... (caffeinamagazine)

La conferma non l'ha data Amadeus come era giusto che fosse. Ci ha pensato Lorella Cuccarini a dare certezza a quello che tutti già sapevano: a ... (liberoquotidiano)

Le proteste dei trattori imperversano in tutta Europa e l’Italia non fa eccezione. Ma a differenza di altri Paesi, il governo guidato da Giorgia ... (nicolaporro)

Rosy Chin e Greta Rossetti sono tornate a far discutere il pubblico del Grande Fratello per una cosa che hanno fatto dentro la casa di Cinecittà e ... (anticipazionitv)

È stato molto chiaro fin dal primo momento, mi ha spiegato il progetto, cosa voleva da me e mi ha detto che con lui sarei stato uno dei migliori al mondo, cosa che per me è stata una ragione ...Islamabad CNN — I candidati indipendenti affiliati al partito del leader politico pakistano Imran Khan, incarcerato, hanno vinto più seggi nell'Assemblea ...“Ha un suo peso, è un bel ponte per l’Eurovision. Ha la sua importanza, ci vuole la grinta giusta per farsi notare e sfidare le barriere. La cosa più importante è arrivare alla gente”. Ogni volta ...