Cosa ha rappresentato Mourinho per i romanisti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Poco dopo l’annuncio del suo esonero, dietro al finestrino abbassato di una macchina scura, trattiene a stento le lacrime, inseguito dai tifosi. La sera del giorno successivo posta sul suo profilo Instagram un video in cui ripercorre le tappe dell’avventura sulla panchina della Roma con in sottofondo il brano Now we are free, dalla colonna sonora del Gladiatore. La didascalia recita: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”. Hanno l’aria di essere le sue ultime parole — e ufficialmente lo sono — ma in una città avvolta da un tepore quasi inquietante, le testimonianze di avvistamenti si moltiplicano e non distano più di un paio di gradi di separazione da ciascuno. Sui social circola la lettera di un bambino di 7 anni: «Mi hai regalato 1000 emozioni, mi dispiace che non sei più il nostro allenatore. Non sarà più la stessa ...