Corti carica le rossonere | Avanti in campionato non voglio avere rimpianti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Subentrato a novembre a Maurizio Ganz, Davideè il tecnico che sta cercando di portare il Milan Femminile alla conquista della prossima Poule Scudetto e alla vittoria della Coppa Italia di categoria: dopo aver guidato la Primavera rossonera dal 2021, il cinquantunenne è pronto ad affrontare oggi alle ore 18 il Sassuolo. Come definisce il bilancio dei suoi primi mesi? "Entrare in corsa alla mia prima esperienza in serie A è stato difficile: si trova il lavoro fatto da un altro allenatore che ha inciso mentalmente e nei principi di gioco, quindi o si prosegue con quello che si è fatto o bisogna rifondare tutto partendo dalle basi. Qui era necessario un rinforzo a livello mentale perché le ragazze tecnicamente e qualitativamente sono sempre state brave, e anche le valutazioni che faceva Ganz erano positive: ad oggi la squadra sta lavorando e si possono ...