Corteo per la pace | Stop al genocidio Palestina libera

(Di sabato 10 febbraio 2024) ““, “al“, “Ripudiamo la guerra“. Sono alcuni degli slogan esposti ieri pomeriggio dai manifestanti che hanno sfilato nelpromosso dal Collettivo Nuova Resistenza per le vie del centro storico. Alla manifestazione (nella foto di Alcide) hanno aderito tra gli altri il Forum per a, Rifondazione Comunista, Unione Popolare, Popolare Trebesto e Potere al Popolo. "Chiediamo la fine delportato avanti dallo Stato di Israele a Gaza, e del colonialismo, dell’apartheid e dell’occupazione sionista in tutta la".

Una manifestazione per evidenziare il genocidio della popolazione palestinese. L’appuntamento è oggi alle 16 in piazzale Verdi da dove i ... (lanazione)

In migliaia, studenti e insegnanti provenienti da tutta la Grecia , hanno sfilato per le strade di Atene per protestare contro il progetto di legge ... (ildifforme)

AGI - Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida è arrivato al presidio di via Nomentana, dove i trattori stanno attendendo di partire per ... (agi)

SANREMO (ITALPRESS) - Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio vince la serata cover, secondo la classifica stilata dal televoto, radio e sala stampa. Seguono: ...(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2024 Intorno alle 22 i quasi 1500 trattori radunatisi presso la via Nomentana a Roma sono partiti dal presidio per raggiungere il raccordo. Fonte: Agenzia Vista / Ale ...Dalle 20:00 alle 23: 00 è previsto il transito del corteo dei trattori per la protesta degli agricoltori lungo la carreggiata Interna squadre Anas impegnate lungo il percorso per la gestione della via ...