Corteo per Ilaria Salis | manifestanti provano a raggiungere l’Ambasciata ungherese a Roma | scontri con la polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)trae le forze dell’ordine alper, l’antifascista italiana detenuta in Ungheria perché accusata di aver aggredito due neonazisti. Un centinaio, tra studenti e anarchici, dopo aver tentato dicon unspontaneodi Ungheria a, sono stati bloccati dagli agenti. Dopo momenti di tensione fumogeni e cori contro le forze dell’ordine si sono verificati gli. Oggi il padre della 39enne, che da mesi di batte per far conoscere le condizioni di detenzione della figlia, ha commentato le immagini che ritraggono la donna impiccata apparse a Budapest in concomitanza con le celebrazioni neofasciste del Giorno dell’Onore. “Si ...