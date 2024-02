Coppa del Mondo di Slittino | Voetter-Oberhofer seconde in Germania | è il sesto podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 febbraio 2024) Oberhof, 10 febbraio 2024 – – A tre gare al termine delladeldi, arriva un altro importanteper Andreae Marion. Le Azzurre aggiungono il secondo posto di Oberhof, in, ai cinque podi ottenuti in stagione. Sono in seconda posizione in Classifica di Specialità con 555 punti in totale. Il racconto della gara (fisi.org) Terze a metà gara, le azzurre hanno saputo disegnare una seconda manche pressochè perfetta sul budello tedesco, costringendo l’equipaggio tedesco a migliorare il record della pista per mantenersi davanti, mentre le austriache Egle/Kipp hanno dovuto cedere la leadership provvisoria, scivolando in terza posizione a 0?121 dalle vincitrici. Foto fisi.org