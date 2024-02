Coppa d’Asia 2024 | il Qatar si conferma campione | battuta 3-1 la Giordania con tre rigori di Afif

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilconcede il bis e vince la. Dopo il successo di quattro anni fa ad Abu Dhabi, seguito da un Mondiale ampiamente al di sotto delle aspettative, la formazione di Marquez è tornata sul tetto del continente e l’ha fatto superando in finale laper 3-1. A decidere il match del Lusail Stadium è stata una tripletta di, infallibile dal dischetto. Sfuma una storica vittoria invece per la Al Azraq, che ci ha provato fino alla fine ma s’inchina, seppur a testa alta. RIVIVI IL LIVE CRONACA – Dopo una ventina di minuti iniziali in cui regna l’equilibrio, a sbloccare la finale è un episodio. Al 20? l’arbitro assegna infatti un calcio di rigore alper fallo di Nasib ai danni di. Ad incaricarsi della ...