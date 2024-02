Convocati Torino | c’è Rodriguez | altre due assenze per Juric|Serie A

(Di sabato 10 febbraio 2024) 2024-02-10 18:01:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ecco idelper la sfida con il Sassuolo, partita in programma stasera alle 20.45 e valida per la 24ª giornata di Serie A. Oltre a Buongiorno e Schuurs, Juric deve fare a meno anche di Linetty e Pellegri. Recupera Ricardo, chiamati i Primavera Savva e Njie. Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa. Difensori: Masina, Lovato,, Sazonov, Bellanova, Lazaro, Djidji, Vojvoda. Centrocampista: Ilic, Vlasic, Ricci, Tameze, Gineitis. Attaccanti: Sanabria, Okereke, Njie, Savva, Zapata. I 21 a disposizione di mister Juric a Reggio Emilia #SFT #Sassuolopic.twitter.com/LgYu6SFl3E —Football Club (@FC 1906) February 10, 2024 ...

In attesa del fischio d’inizio per la sfida di Torino e Napoli Ivan Juric ha stilato la lista dei convocati granata. Torino e Napoli si … ... (forzazzurri)

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Frosinone. In vista del lunch match scalpita Nico, il brasiliano non al meglio. I convocati.Compleanno Maresca: gli auguri speciali della Juve che ricorda un gol dell’attuale allenatore del Leicester – FOTO Oggi, 10 febbraio, è il compleanno di Enzo Maresca che compie 44 anni. Via Twitter la ...Nell'elenco dei convocati ha sorpreso l'assenza del terzino Parisi. Il giocatore, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è alle prese con una brutta tonsillite e per questo ...