Convocati Monza | tre assenti per Palladino | la decisione su Caprari

Ecco i convocati del Monza per quanto concerne la sfida tra i biancorossi e il Frosinone per la sfida di domani. La lista Tramite una ... (calcionews24)

Nell'elenco dei convocati ha sorpreso l'assenza del terzino Fabiano Parisi. Il giocatore, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, è alle prese con una brutta tonsillite e per ...Il Monza ha diramato la lista dei convocati biancorossi per la sfida interna al Verona. Ecco l'elenco degli arruolati da mister Palladino: 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 ...Il mister del PSG Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati, in vista del match di questa sera contro il Lille, in programma alle 21:00.