Convocati Lecce | due assenze per D'Aversa

Domani il Lecce ospiterà al Via del Mare la Juventus nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Roberto D'Aversa,... (calciomercato)

Ecco i convocati di mister D’Aversa per quanto concerne la sfida tra il suo Lecce e la Juve di Allegri. La lista giallorossa Tramite un ... (calcionews24)

La Juve ntus ha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro il Lecce . I dettagli Massimiliano Allegri , allenatore ... (calcionews24)

Roberto D’Aversa , allenatore del Lecce , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Genoa Roberto ... (calcionews24)

Roberto D’Aversa , allenatore del Lecce , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro la Fiorentina Roberto D’Aversa , ... (calcionews24)

Thiago Motta, allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Lecce Thiago Motta, ... (calcionews24)

Ecco i convocati di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Firenze, dove domani il Frosinone affronterà la Fiorentina nel lunch match delle 12.30. Recuperano Lirola e Valeri, ...Nelle ultime partite contro Udinese, Lecce, Napoli e Atalanta, ha effettuato solo 6 tiri nello specchio, la metà di qualsiasi altra squadra. Il Cagliari ha la percentuale più bassa di tiri in porta ...L'ex capitano del Lecce è stato decisivo anche al debutto in casa con il Como. La sua rete ha rotto l'equilibrio nel derby vinto col Brescia.