Convocati Frosinone | tanti assenti per Di Francesco | ma due recuperi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina al Franchi, in programma per domani alle 12.30, il tecnico del, Eusebio Di,...

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Frosinone Claudio Ranieri, ... (calcionews24)

Il Frosinone ha comunicato la lista dei 23 calciatori Convocati da Eusebio Di Francesco per la gara in programma domani contro il Cagliari.... (calciomercato)

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Cagliari Eusebio Di ... (calcionews24)

Ismael Bennacer , centrocampista algerino del Milan, torna tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida contro il Frosinone (pianetamilan)

Eusebio Di Francesco , tecnico del Frosinone, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Milan. Ecco le sue scelte (pianetamilan)

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Milan Eusebio Di Francesco , ... (calcionews24)

Ecco i convocati di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Firenze, dove domani il Frosinone affronterà la Fiorentina nel lunch match delle 12.30. Recuperano Lirola e Valeri, ...Il Cagliari ha la percentuale più bassa di tiri in porta (36%), ma nel nuovo anno ha mostrato un miglioramento, avendo tirato verso la porta 21 volte, seconda solo a Milan, Atalanta e Frosinone (27) e ...Novità in difesa rispetto al Milan. Possibile impiego di Monterisi, Lirola e Valeri Gli elogi del tecnico a Gelli e a Brescianini ...