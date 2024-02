Convegno sulla Giornata mondiale contro il cancro pediatrico | intervengono Bellucci | Schillaci e Locatelli

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – Giovedì 15 febbraio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolge il convegno "Rete nazionale tumori rari: criticità e prospettive per l'oncoematologia pediatrica". Saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Interventi introduttivi di Orazio Schillaci, ministro della Salute, Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, e Maria Teresa Bellucci, vice ministra del Lavoro e delle politiche sociali. Successivamente viene proiettato il video "I Diritti del Bambino in Ospedale". L'appuntamento viene trasmesso in diretta web tv.