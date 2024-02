Contro Napoli il Milan ritrova Bennacer dal 1' Le probabili formazioni e dove vedere la super sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)o, 10 febbraio 2024 – Dopo aver espugnato il Benito Stirpe di Frosinone, ilvuole sfatare il tabù di San Siro battendo in campionato ilcui il successo manca ai rossoneri dalla stagione 2014/15: mettere pressione a Juve e Inter e blindare la classifica in zona Champions sarebbe fondamentale nella serata in cui Pioli raggiungerà Arrigo Sacchi a quota 220 panchineiste. "Raggiungere un allenatore così importante nella storia del calcio e nella storia delnon può che essere molto gratificante per me. Ne sono molto soddisfatto ed orgoglioso. Io faccio quello che amo, è la mia passione, sono fortunato ad aver fatto una bella carriera prima in campo e poi in panchina. Devo dire che le critiche e i complimenti mi arrivano in modo inferiore rispetto al ...