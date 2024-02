Contro Brindisi è vietato sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Domani l’Olimpia torna a giocare anche in campionato per l’ultimo appuntamento prima della pausa per la Coppa Italia. I biancorossi affronteranno al Forum il fanalino di codache in Serie A ha vinto solo 4 partite su 19. Coach Messina dovrà tornare a ricorrere agli italiani lasciati fuori per turnoveril Real Madrid, quindi spazio ai vari Flaccadori e Bortolani, ma anche a Tonut che era in panchina, ma non è stato utilizzato. S.P.