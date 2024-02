Confindustria | quattro le candidature attese entro lunedì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) All'avvicinarsi della scadenza fissata per la mezzanotte diprossimo sonogli imprenditori che restano determinati a presentare la loro candidatura per la corsa al rinnovo della presidenza di. La formalizzazione delleè attesa in prossimità del termine ultimo: arriveranno probabilmente non prima del tardo pomeriggio dise non in tarda serata. Al momento sono certe ledi Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Alberto Marenghi ed Emanuele Orsini, come confermano fonti bene informate (i possibili candidati sono tenuti alla riservatezza). "La partita è ancora in corso", avevano chiarito fonti vicine a Antonio Gozzi (Duferco, presidente di Federacciaio) quando a fine gennaio era insistente la voce di diplomazie al lavoro per evitare uno ...