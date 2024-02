Condannato nonostante il ricorso accolto | operaio 40enne in carcere ingiustamente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl dispositivo di sentenza non lasciava dubbi: condanna definitiva per concorso in tentata estorsione. Ma quando arrivano le motivazioni si scopre che – invece – il suoera stato, addirittura, senza neppure un rinvio alla corte di appello. Peccato che, però, nel frattempo aveva espiato la pena in una cella deldi Poggioreale. Accade a Napoli, a undi 40 anni incensurato accusato di avere fatto da messaggero tra la camorra e la vittima di un’estorsione. La sua storia giudiziaria è connotata da una serie di errori che il suo legale, l’avvocato Maurizio Capozzo, ritiene frutto di una “sciatteria senza precedenti”. V.S., sposato e con figli, finisce ai domiciliari nel maggio 2020 per concorso in tentata estorsione aggravata. Al termine di un processo celebrato in ...