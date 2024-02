Comune di Bergamo | gli oltre 2 milioni di euro dei fondi Covid avanzati non dovranno essere restituiti

(Di sabato 10 febbraio 2024). Buone notizie per le casse deldi. Gliduedel finanziamento statale, riconosciuti alnegli anni scorsi e non spesi, resteranno a disposizione deldie non. Ad annunciarlo Sergio Gandi, Assessore al bilancio deldinelle scorse ore. Durante la discussione sul bilancio, avvenuta poco prima della fine di gennaio, era emersa la gestione virtuosa deldi, che era riuscito a contenere la spesa deiriconosciuti dallo Stato grazie alla capacità di attingere a contributi straordinari ...

Bergamo . Arriva in Giunta il piano asfaltature 2024, il progetto per la sistemazione e il rifacimento di molte strade della città in vista del ... (bergamonews)

Bergamo . Il 2024 sarà l’anno in cui il Comune di Bergamo pubblicherà il bando per rinnovare la gestione dei rifiuti a Bergamo , dopo ben 29 anni in ... (bergamonews)

Bergamo . Al via la Green Food Week 24. Il Comune di Bergamo ha deciso di aderire anche quest’anno alla Green Food per sedersi, idealmente, a questa ... (bergamonews)

Il Comune di Bergamo ha condiviso con tutte loro uno specifico progetto articolato tra ore di lavoro sulla strada della Polizia Locale, analisi ad opera dei ricercatori dell’Università ed estensione ...Il servizio Ol Disnà in convenzione con il Comune utilizzato da 668 persone in città. Le due cucine che li preparano hanno il dietista. C'è chi chiede il pasto anche in vacanza (ma non è possibile) ...Sono 12.000 le persone che soffrono di ludopatia a Bergamo, ma solo una minima parte (445 casi) viene presa in carico dai Servizi Sociali del Comune ...