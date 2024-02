Como batte Brescia 1-0 nel primo tempo con una rete di Strefezza

Dopo le due partite di ieri, si sono disputate oggi altre due sfide valide per la 14ma giornata della Serie A 2023-2024 di Calcio femminile . Alle ... (oasport)

Como , 27 gennaio 2024 - Il colpaccio che serviva è arrivato. L'Ascoli cambia marcia sbancando ancora una volta il Sinigaglia , stavolta per 2-0. I ... (sport.quotidiano)

Alle 14 al Sinigaglia. Il Como ha una missione : battere l’Ascoli e difendere il secondo posto solitario

In mezzo al vortice del calciomercato, Il Como riprende la corsa in campionato, contro l’Ascoli Alle 14 al Sinigaglia. Partita non semplice ... (ilgiorno)