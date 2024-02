Commercio in difficoltà | Il centro non è solo vetrina Servono residenti e lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Confha certificato, senza tema di smentita, i numeri della progressiva desertificazione delstorico di Perugia. L’amministrazione comunale uscente, dopo che ho parlato di una città ripiegata su se stessa, si è dimostrata allergica al dissenso: ma i numeri hanno la testa dura, più dura della propaganda". Eccola la prima uscita ’concreta’ della candidata sindaco delsinistra Vittoria Ferdinandi, che commenta i dati preoccupanti resi noti dall’associazione di categoria su un indagine dello studio Tagliacarne sul calo delle attività commerciali di vicinato nelle città italiane. "Chi, come me, ha avuto la fortuna di vivere e lavorare nelstorico – spiega Ferdinandi –, un luogo speciale in cui la bellezza ti assale ad ogni passo, sa bene che in questi dieci anni hanno chiuso tanti, troppi, ...