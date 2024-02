Come Geolier | assieme a tre mostri sacri | ha portato Napoli e il rap a vincere la serata delle cover di Sanremo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lacollaborazioni a due o più artisti di2024 ha commosso ed emozionatoda tradizione premiando questa volta una specie di super band a quattro. Quella formata da, Guè, Luchè e Gigi D'Alessio in un incontro che ha celebrato insieme il rap e la tradizione melodica napoletana. Un momento importante, nonostante 6 secondi di borbottio della galleria dell'Ariston, perché ha sdoganato una volta per tutte il rap sul palco del Festival e, attraverso il primato al conto dei voto del pubblico da casa, andati soprattutto a un medley che ne celebrava le radici sulla strada, lo ha ufficialmente riconosciutoil genere leader negli ascolti italiani. Il tutto in unapiena di diversi ...

A che ora canta Geolier stasera? Ecco l’ Orario preciso e come vedere in tv l’esibizione del canta nte in occasione della quarta serata del Festival ... (sportface)

Roma, 10 feb. (askanews) – “Complimenti agli artisti per il successo di questa sera e complimenti ad Amadeus, che anche oggi ha saputo regalare al pubblico una serata straordinaria, di un Festival str ...La top 5 di questa quarta serata apre dunque a un possibile testa a testa tra Geolier e Angelina Mango per la finale, senza dimenticare altre favorite come Annalisa e Loredana Bertè: chi la spunteràVincono Geolier , Guè, Luchè con Gigi D’Alessio (selva di fischi ...Fiorello, che all’inizio non vedeva risse all’orizzonte, ironicamente le invocava («sabato avremo come ospite il Codacons»), è ...