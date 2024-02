Come coltivare lo zenzero anche in casa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 febbraio 2024)bulbi e rizomi inè più facile di quanto si possa pensare. Discorso analogo si può fareper la radice diogni coltivazione domestica, tuttavia, è necessario sempre mettere in pratica le dovute accortezze. Loè una radice le cui proprietà benefiche sono altamente comprovate, tanto da essere utilizzata da sempre nella medicina orientale. Oltre ai suoi molteplici impieghi in cucina, infatti, questa radice ha la capacità di ‘curare‘ diversi aspetti della salute fisica. A questo proposito, pensare di poterloinpotrebbe essere un’ottima opportunità per poter godere dei suoi benefici in qualsiasi momento. Di seguito, allora, alcuni consigli pratici per ...