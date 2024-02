Combinata nordica | Italia sesta con Pinzani-Delugan nella Team Sprint femminile dei Mondiali Junior

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Va in archivio anche la quarta e penultima giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Planica (in Slovenia) fino a domenica 11 febbraio. Quest’oggi il programma della manifestazione prevedeva la, con salto da trampolino piccolo e a seguire una staffetta 2×4,5 km di sci di fondo. Non si sblocca purtroppo il medagliere dell’, che archivia comunque il miglior risultato (sin qui) della rassegna iridata giovanile grazie al sesto posto della coppia formata da Gretae Giada. Dopo aver chiuso in ottava piazza il segmento di salto con un gap di 48? da recuperare rispetto alla Germania, leader provvisoria della gara, le azzurre si sono ...