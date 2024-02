Colpo d’occhio degno di un derby tra cori | sfottò e Romagna Mia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Finisce nel migliore dei modi la trasferta più breve e più sentita dal popolo bianconero, con la squadra raccolta sotto il settore ospiti a cantareMia insieme agli oltre milleduecento supporter cesenati che hanno gremito la curva e parte della tribuna ovest. Al triplice fischio la torcida bianconera è esplosa in una coro liberatorio ‘la capolista se ne va’ prima di accogliere Prestia e compagni per il consueto rito finale. Il tutto per festeggiare una vittoria tanto limpida quanto meritata, anche se il Rimini ha venduto cara la pelle.di uncon il Romeo Neri pieno, anche se non esaurito, in cui primeggiavano i colori biancorossi. Seppur in quanto a tifo le due curve si sono equivalse, non risparmiando. In tribuna ...