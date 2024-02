Colpo di Scena Al Grande Fratello | Un Concorrente Vuole Abbandonare!

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo il ritiro Fiordaliso, un altroha manifestato la volontà di abbandonare la casa del. Di chi stiamo parlando? Di Marco Maddaloni che, in queste ore, sta valutando il da farsi. Ilpare frenato da un dettaglio non da poco. La penale che si troverebbe a pagare in caso di ritiro. La cifra sarebbe considerevole e quindi Maddaloni potrebbe decidere di rimanere ancora in gioco. Ecco i dettagli sulla vicenda! Marco Maddaloniabbandonare il gioco: sarà vero? Dopo il ritiro di Fiordaliso avvenuto nella diretta di lunedì scorso, anche un altrostarebbe pensando di abbandonare il gioco. Stiamo parlando di Marco Maddaloni che, negli ultimi giorni, ha manifestato la volontà di tornare dalla sua famiglia. A questo punto viene da chiedersi ...

Ma è finita oppure è vero che è ritorno di fiamma per la ex coppia di Uomini e Donne ? E che coppia, storica per il pubblico di Maria De Filippi. A ... (caffeinamagazine)

Colpo di scena in Ungheria. La presidente Katalin Novak ha annunciato le proprie dimissioni. La svolta in seguito allo sdegno suscitato nel Paese dalla sua decisione di graziare un condannato per ...Colpo di scena al Grande Fratello. Un nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ha annunciato la sua volontà di lasciare la casa più spiata d'Italia. Si tratta ...Seconda vittoria in F4 UAE per il pilota dell'Alpine Sport Academy dopo l'incidente al via tra Slater ed Al Azhari. Primo podio per Pin, seconda davanti ad Al D ...