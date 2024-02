Coliche dei neonati | le cause principali e i rimedi naturali

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lenei, pur essendo assai comuni, rappresentano sempre motivo di preoccupazione, per i neogenitore. Pur sapendo, da sempre che il proprio bimbo/a ne possa soffrire, al momento in cui si verifica, gli stati di animo nella coppia cominciano a mutare. Ma sarà davvero una colica, perché al fratello maggiore non ne mai venuta, quando passerò, cosa devo fare, chiamiamo il pediatra? Domande lecite che, prima o poi, la maggioranza di noi si è fatta, a pochi mesi da parto. Le prime volte, se ne parla proprio nei corsi pre-parto, atti non solo a prepararci al momento del travaglio, ma soprattutto ai mesi che ci attendono. Mesi carichi di domande che a volte, in mancanza di un interlocutore disponibile (dalla famiglia, agli amici, sino ai professionisti) muoiono nell’eco delle nostre case. Per questo, è sempre consigliabile frequentare un corso ad ...

TERAMO – Il gup Roberto Veneziano del tribunale di Teramo ha fissato per il 14 febbraio l’udienza preliminare del procedimento aperto a seguito della morte di Marco Monti, il 51enne imprenditore di ...A febbraio arrivano su Amazon Prime Video alcuni titoli interessanti, come Land of Bad, In the land of saints and sinners e This Is Me...Now: A Love Story.Una commedia originale, divertente ed imperdibile, è pronta ad approdare al teatro Golden dal 22 febbraio al 3 marzo 2024 con un cast super atteso e composto da: Fabrizio Colica, Leonardo Bocci, ...