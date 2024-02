Coldiretti | lunedì assemblea a Giugliano Loffreda | Istanze vanno discusse con le istituzioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Parte in Campania con l'indizione delle assemblee provinciali da parte del direttore regionale, Salvatore, l'orgoglioper ascoltare le aziende agricole aderenti provincia per provincia e rilanciare l'"Orgoglio". Il primo appuntamento è perprossimo, 12 febbraio, alle 17.30 con le imprese agricole della provincia di Napoli. L'si terrà nella Parrocchia San Pasquale Baylon al Corso Italia, 609 di Villaricca dove sono attesi circa 250 rappresentati. All'ordine del giorno il confronto sul tema dei cosiddetti "trattori" e delle manifestazioni di questi giorni, l'ascolto delledegli operatori ma anche la definizione di una azione strategica per il prossimo futuro.