Claudette Colvin | l’attivista dimenticata che si è ribellata alla segregazione razziale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il 2 marzo del 1955, dall’altra parte del mondo, una giovane ragazza viene arrestata, colpevole di non aver ceduto il suo posto su un autobus a una donna. Non una qualsiasi, ma una persona bianca che vuole, e pretende, un posto che le spetta di diritto per il colore della sua pelle. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America, negli anni della. Quelli inha detto “No”, con forza e coraggio, diventando l’emblema non riconosciuto dei diritti e della libertà, gli stessi che per troppo tempo erano privati a lei e a tutta la sua comunità. La sua storia vi ricorderà sicuramente qualcosa, anzi qualcuno. Perché sono molti i punti in comune con quella di Rosa Parks, l’afroamericana che, con il suo rifiuto, iniziò una battaglia gentile per combattere le ingiustizie e le diseguaglianze ...