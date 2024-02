Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 24^ giornata

Nella venticinquesima giornata di Serie C Now i Gialloblù trovano un prezioso pareggio esterno contro il Padova. Allo Stadio Euganeo termina 1-1 con le reti ...Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...Al Mapei Stadium l’ultimo match di questo sabato, valido per la giornata numero 24, gol a freddo di Pinamonti e pari immediato di Zapata ...