Cittadella-Parma | Serie B | tra playoff e vetta | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 10 febbraio 2024) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Tombolato, ilospita ilnella sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato diB. Una sfida da non perdere tra una formazione che deve riuscire a ritrovare la quadra giusta per continuare a lottare in zonae l’altra che invece spera di allungare ancora inalla classifica. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove poter seguire inil matchB: le ultime Fabio Pecchia – Crediti Foto:Calcio 1913 FacebookDi sicuro questo incontro rientra tra i big match di giornata e siache ...

Dopo la vittoria del Catanzaro sul campo del Palermo, la Serie B torna in campo nel pomeriggio di sabato per la 15esima giornata. Fra i match... (calciomercato)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Trasferta ostica per gli emiliani capolisti che saranno ... (sport.periodicodaily)

Cittadella-Parma e Cremonese-Reggiana sono valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, ... (ilveggente)

Alle ore 14.00 di sabato 10 febbraio si gioca la partita Cittadella-Parma, gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie B 2023-2024. Ecco la guida completa su ...Il Lecco affronta il Bari in trasferta per cercare di uscire dalla crisi e puntare alla salvezza. Il Bari, oggetto di contestazione, ha cambiato allenatore. La partita si preannuncia difficile, ma il ...Questo pomeriggio alle ore 14.00 va in scena la sfida della ventiquattresima giornata di Serie B 2023/24 fra Cittadella e Parma. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 251 o, in alternativa, ...