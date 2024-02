Ciro Immobile nell’Olimpo della Seria A | sono 200 i gol segnati dal bomber della Lazio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024è nella storianostra Serie A di calcio. Con il gol firmato contro il Cagliari, il momentaneo 2-0 dei biancocelesti prima che i rossoblù accorciassero le distanze con Gaetano e arrivasse il tris definitivo di Felipe Anderson, l’attaccanteè salito a quota 200 centri nella massima serie del nostro campionato. È stata una rincorsa sofferta, un traguardo che rischiava di non arrivare mai visti gli infortuni che hanno tormentato il centravanti in questi mesi. E viste anche le voci di mercato che qualche tempo fa lo vedevano lontano da Roma e dall’Italia per un (ricco) trasferimento in Arabia Saudita. Invece,ha resistito a tutto e contro l’Atalanta, su calcio di ...

