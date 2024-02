Ciro Immobile nella storia | quota 200 reti in Serie A Nel mirino Roberto Baggio

Ciro Immobile sempre più nella storia della Lazio e del campionato italiano. Quello di oggi all'Unipol Domus è il numero 200 in Serie A del bomber campano che raggiunge altri campioni. Per numero di ...Da calcio di punizione battuto da Viola arriva la conclusione di Lapadula, provvidenziale Provedel. 45'+1' Ammonito Ciro Immobile, autore del fallo su Mina. 45' Comunicato in questo momento ...All'Unipol Domus finisce 3-1 per i biancocelesti grazie all'autogol di Deiola, al 200 gol in Serie A di Immobile e al sigillo di Felipe Anderson, mentre la perla di Gaetano serve a poco agli isolani.