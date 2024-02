Ciro Immobile ne fa 200 in Serie A | la Lazio dilaga a Cagliari | riprende la corsa per l' Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Reduce dal pareggio interno con il Napoli e dal ko esterno con l'Atalanta, laritrova il sorriso nella trasferta in terra sarda contro undi nuovo in piena crisi. All'Unipol Domus finisce 3-1 per i biancocelesti grazie all'autogol di Deiola, al 200 gol inA die al sigillo di Felipe Anderson, mentre la perla di Gaetano serve a poco per gli isolani. Con questo successo la squadra di Sarri sale a 37 punti e torna momentaneamente in zonascavalcando Napoli e Bologna, mentre gli uomini di Ranieri, al quarto ko consecutivo, restano in penultima posizione a quota 18. I biancocelesti provano subito a controllare il possesso palla prendendo in mano le redini del gioco, e creando il primo pericolo dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio: ...