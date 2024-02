“Cinquemila tonnellate di rifiuti nel torrente” | arrestato un imprenditore edile in Calabria “Disastro ambientale e rischio esondazioni”

(Di sabato 10 febbraio 2024)dispeciali sversate illecitamente nelValanidi, che hanno compromesso la “morfologia naturale del sito” causando “l’incremento della possibilità di esondazione in caso di eventi pluviometrici estremi, l’aumento deligienico-sanitario, la deturpazione dell’area e danni agli habitat fluviali”. Quanto descritto da una perizia disposta dalla Dda di Reggioè l’aspetto più allarmante emerso dall’inchiesta – condotta dai Carabinieri – che sabato mattina ha portato all’arresto di une al sequestro di un’azienda, la “Crucitti Group srl”, che ha realizzato discariche a cielo aperto per un chilometro di. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e ...

(v. "Cinquemila tonnellate di rifiuti..." delle 07.11) "Un disastro ambientale, con l'alterazione della normale conformazione dell'ecosistema e con il conseguente rischio di esondazioni, in caso di ...Una persona è stata posta agli arresti domiciliari e altre quattro sono indagate a seguito di un'operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, come riportato dalla Dda.Persone, con precedenti in materia ambientale ed associazione di tipo mafioso, sono state arrestate con l'accusa di traffico… Leggi ...