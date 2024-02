Cinecittà | rapina in casa con volto coperto e bastone | fuga calandosi dal balcone con oltre 10mila euro di bottino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio 2024 – Entrano con il, minacciano con unla donna inper farsi dare denaro e gioielli e poi fuggonodaldella cucina. é la dinamica dellamessa a segno ieri pomeriggio alle 18 in un appartamento di una palazzina in via Raimondo Scintu, in zona Tuscolana vicino a, alla periferia sud di Roma. LainDue uomini, a, sono entrati nell’abitazione di via Scintu e, dopo aver minacciato l'inquilina presente incon undi ferro, le hanno rubato 10 milain contanti e altri monili d'oro. I due malviventi sono poi ...