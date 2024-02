Cina | TV gala per Festa di primavera | record di pubblico e visualizzazioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pechino, 10 feb – (Xinhua) – Ile leper iltelevisivo delladidi quest’anno, che e’ stato trasmesso ieri sera, alla vigilia delladi, o Capodanno lunare cinese, hanno entrambi raggiunto livelli, secondo le statistiche di ascolto. Fino alla mezzanotte di ieri, circa 679 milioni di persone hanno guardato la trasmissione in diretta deltelevisivo, uno spettacolo celebrativo annuale organizzato e trasmesso da China Media Group, risultando in oltre 1,5 miliardi di, un aumento del 12,69% su base annua. Un totale di 250 milioni di persone hanno guardato la diretta streaming dello spettacolo tramite i loro telefoni cellulari, con ...

Il 10 febbraio inizia la Festa di primavera del calendario lunare, celebrata in Cina e larga parte dell'Asia orientale. Parate anche in molte città italiane. "Prima non si festeggiava perché dovevamo ...Il promo del Gala della Festa di Primavera del China Media Group è stato trasmesso su diversi canali della CNN a partire dal 5 febbraio. La visualizzazione ha già superato i 43 milioni solo nel primo ...