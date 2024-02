Cina | dramma domestico “Johnny Keep Walking!” ancora primo al botteghino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pechino, 10 feb – (Xinhua) – Il film commedia-” ha continuato a guidare la classifica giornaliera delcinesi ieri, come mostrato dai dati della China Movie Data Information Network. Il film racconta la storia di un operaio che riceve un’inaspettata offerta per una posizione dirigenziale in una nota azienda, preparando la scena per uno scontro tra il suo background di classe operaia e la cultura aziendale. Ieri il film ha generato un incasso giornaliero di 6,92 milioni di yuan (circa 974.000 dollari). La commedia criminale domestica “Rob & Roll” si e’ piazzata al secondo posto, incassando 2,52 milioni di yuan nella giornata. E’ stata seguita dalcriminale “The Goldfinger”, che ha raccolto 2,39 ...