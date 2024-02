Cina | celebrazioni per il Capodanno lunare a Chongqing 1

Yiyang , 06 feb – (Xinhua) – Gli abitanti di un villaggio si esibiscono in una parata per celebrare l’imminente Festa di primavera ... (romadailynews)

Da oggi siamo nell'Anno del Drago. Scatta infatti il Capodanno cinese, la ricorrenza più importante e sentita del gigante asiatico, ma celebrata in tutto il mondo, che fa ...I monaci buddisti tibetani in esilio hanno condotto una cerimonia di preghiera per inaugurare il Capodanno tibetano sabato a Dharamsala, in India. Le ...(LaPresse) Arriva l'Anno della Luna: le celebrazioni a Pechino davanti allo storico tempio taoista hanno portato migliaia di persone a ...