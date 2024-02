Cielo coperto con precipitazioni diffuse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le previsioni meteo del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Simone Budelli. ANALISI SINOTTICA Tempo perturbato quest’oggi sulla nostra regione a causa di una profonda area di bassa pressione sull’Europa occidentale che richiama correnti molto umide dal mediterraneo. Domani residua instabilità atmosferica seguita da un generale miglioramento del tempo all’inizio della prossima settimana, per la rotazione delle correnti in quota da nord-ovest. Sabato 10 febbraio 2024 Tempo Previsto:ovunque conper l’intera giornata, salvo brevi fasi asciutte solo sulla pianura orientale. Neve oltre i 1200-1500 metri sulle Alpi, 1400-1700 metri sulle Prealpi. Temperature: Minime stazionarie (8/10°C), massime stazionarie (10/12°C). Venti: In pianura venti moderati da est, in quota venti moderati da ...