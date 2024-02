Ciclismo | Tour of Oman 2024 | classifica e ordine di arrivo prima tappa | volata vincente di Caleb Ewan

Mads Pedersen vince la prima tappa in linea del Tour de la Provence 2024 . Nei 157.2 chilometri da Aix en Provence a Martigues, il danese della Lidl ... (sportface)

Domani scatta la tredicesima edizione del Tour of Oman: breve corsa a tappe di cinque frazioni che si disputa sulle strade dello stato ... (oasport)

Ciclismo : Alula Tour. Ultima tappa e classifica finale a Simon Yates

Quarto posto finale per Matteo Sobrero ROMA - Simon Yates trionfa per appena tre secondi all'Alula Tour. Nella quinta e Ultima frazione della corsa ... (ilgiornaleditalia)