Ciclismo | primo successo stagionale per Evenepoel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 febbraio 2024 - Pronti, via e Remcoapre il 2024 con un assolo dei suoi: il contesto è quello della Figueira Champions Classic 2024 e l'esito sorride al belga, che si impone con una cavalcata in solitaria di ben 55 km chiusa da una strana esultanza nel segno di una telefonata mimata prima di mettere giù l'apparecchio. I dettagli Il corridore della Soudal Quick-Step tiene così fede alle sue intenzioni: provare a rompere subito il ghiaccio con la nuova stagione per mandare un segnale a tutti. Anche a se stesso. E magari pure a Patrick Lefevere, che appena poche ore prima al podcast Rode Lantaarn dell'ex corridore Bram Tankink aveva dichiarato le sue intenzioni iniziali di portare il proprio pupillo anche al Giro d'Italia 2024, oltre al Tour de France 2024. "La nostra prima idea era tentare la doppietta come farà Tadej Pogacar. Poi il nostro ...