Ciclismo | Figueira Champions Classic | Evenepoel vince all’esordio stagionale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Remcoinizia la propria stagione nel migliore dei modi. Il belga domina la seconda edizione la. Il ciclista della Soudal-Quickstep va in fuga a 53 chilometri dal traguardo, lasciandosi gli avversari alle spalle endo con 1’48” sul belga Vito Braet e Simone Velasco. SportFace.

Evenepoel, atual campeão mundial de contrarrelógio, foi o melhor no final dos 192 quilómetros da clássica portuguesa, cortando a meta com o tempo de 04:42.25 ...Belga da Soudal Quick-Step, a grande estrela na corrida portuguesa a fazer a estreia na temporada, confirmou o favoritismo, isolando-se após um ...O belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) venceu este sábado a segunda edição da Figueira Champions Classic, após um ataque a solo a mais de 50 km do final da etapa. Recorde-se que esta segunda ediç ...