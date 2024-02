Ciclismo Confalonieri settima negli Emirati Arabi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Può sembrare poca cosa, ma un piazzamento in una gara di World Tour è di massima importanza. E il settimo posto di Maria Giulia, ieri, nella seconda frazione dell’UAE TOur () vale come un podio in una gara regionale o nazionale. L’arrivo era a Madynat Zayed dopo 113 chilometri. La seregnesestrappa unaposizione che lascia ben presagire per il prosieguo della corsa che si concluderà domani. "Lo sprint è stato lanciato dalla squadra della Wiebes - racconta Maria Giulia, classe 1993 della Uno X Mobility -. Ci sono stati degli sbandamenti, poi mi sono trovata nella scia della Guazzini e Fidanza e insieme abbiamo tagliato il traguardo. Peccato era una buona occasione per fare meglio, ma cercherò di rifarmi nella frazione di domani di Abu Dhabi che si ...