Christopher Nolan ha visto Oppenheimer con Spielberg | “Esperienza straordinaria”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 febbraio 2024) Durante una conversazione con Denis Villeneuve,ha svelato un curioso aneddoto su Steven, raccontando che il grande regista Premio Oscar per Schindler’s List è stata la prima persona a vedere il film, peraltro nel formato in 70mm, apprezzandolo peraltro moltissimo.ha aggiunto anche di non essersi lasciato scappare l’occasione di assistere al proprio film fianco a fianco con il maestro. Ma riviviamo il tutto dalle parole di, grazie a Variety: “Ci eravamo sentiti per un’altra cosa e, fatalità, proprio in quel momento, mi era arrivata la copia da 70mm, così ho deciso di fargliela vedere. A parte i dirigenti dello studio, non l’avevaancora nessuno, il film. Gli aebbiamo preparato una proiezione privata; io mi ...