Choc in metro | travolge a braccio teso una donna inerme

(Di sabato 10 febbraio 2024) In una mattinata che sembrava iniziare come tante altre nella città di Barcellona, la tranquillità della stazione dellapolitana Camp de l’Arpa è stata bruscamente interrotta da un episodio di violenza sconcertante. Un uomo ha inaspettatamente iniziato a colpire con estrema violenza diverse donne presenti sulla piattaforma, tra cui una giovane che è stata aggredita con un pugno talmente forte da provocare la sua caduta e quella dell’aggressore, causandole gravi danni tra cui la perforazione del timpano a seguito di un trauma acustico acuto. La comunità di Barcellona è stata scossa da questo atto di aggressione, che ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle stazionipolitane. La polizia regionale Mossos d’Esquadra si è prontamente messa al lavoro per fare luce sull’accaduto. Le prime informazioni rivelano che l’aggressore ...

Precipitazioni abbondanti sul weekend di Carnevale. Carico abbondante di neve sulle Alpi: le quote e gli accumuli previsti ...