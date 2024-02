Chiara Ferragni in lacrime davanti alla tv | il crollo dell' influencer | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Da sola, in compagnia dei suoi due bambini Leone e Vittoria,ha seguito sul divano di casa la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti ee cover. L'anno scorso l', è stata unae co-conduttrici di Amadeus, ma ora sta cercando di vivere un po' più lontano dai riflettori dopo l'inchiesta sul Pandoro Balocco che la vede indagata per truffa. Ma sul suo profilo Instagram laha voluto condividere un momento particolarea serata che l'ha commossa e l'ha fatta scoppiare in. In una stories infatti lainquadra la tv sintonizzata su Rai uno: sul palco'Ariston si stanno esibendo Clara e Ivana Spagna, le quali stanno cantando la canzone Il ...