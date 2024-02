Chiara Ferragni e Fedez | l’ultima rivelazione choc | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 febbraio 2024) Personaggi Tv. Secondo le ultime indiscrezioni, tira una brutta aria in casa Ferragnez. La crisi trasarebbe scoppiata dopo che l’imprenditrice è stata travolta dal caso del pandoro Balocco. Lui avrebbe accusato la moglie di non essere stata in grado di gestire correttamente gli affari. Da quel momento, la situazione sarebbe degenerata tanto chee laadesso vivrebbero da separati in casa. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Sanremo 2024, ecco chi decide il vincitore: il regolamento della finale Leggi anche: “Sanremo”,vede la puntata e scoppia in lacrime: ecco il motivo della sua reazionestatrae ...