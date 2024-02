Chi voglio ringraziare | messaggio politico | Mahmood lascia l' Ariston e agita Amadeus

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ovazione per, che "fa venire giù" l'con la sua Tuta Gold. Una esibizione trascinante, con tanto di ballerini e look in pelle nera molto "Guerrieri della notte". Il rapper milanese di origini egiziane corona un Festival di Sanremo di altissimo livello, il suo terzo e forse quello con maggior padronanza e presenza scenica nonostante le due precedenti esperienze siano state coronate da altrettante vittorie (la prima con Soldi, la seconda con Brividi in coppia con Blanco). Iconico, talentuoso e impegnato. Se Dargen D'Amico stasera è marcato a uomo dae si "accontenta" di baciare Mara Venier in platea, è proprioa raccogliere il testimone e lanciare il suo". "Volevotutte le artiste e gli artisti ...