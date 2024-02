Chi vince Sanremo 2024? Geolier | Angelina Mango e Annalisa si contendono la vittoria | ecco cosa dicono i bookmakers

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Festival diè ormai agli sgoccioli: chila 74esima edizione? Secondo le quote dei, alla vigilia della finale di stasera 10 febbraio, sono tre i cantanti in gara a contendersi la. Scopriamo tutte le previsioni sulla finale. Chi? Le quote prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.