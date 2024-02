Chi vince Sanremo 2024? Classifica | previsioni | quote per le scommesse e incidenza del Televoto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)Angelina Mango per stare sul sicuro, Loredana Bertè per tentare l’azzardo. Ledei principali bookmaker sono state aggiornate dopo le prime serate del Festival, e sono giunti ad un’unanime conclusione. La strafavorita per il successo finale di questa edizionediè senza dubbio Angelina Mango, bancata ache vanno da 2.25 a 2.75. Dietro di lei, ma discretamente staccata, c’è Geolier, che almeno alla vigilia del Festival era ipotizzato sì in una buona posizione di, ma non così vicino alla possibilità di guadagnare il gradino più alto del podio. Scorrendo le, si trova poi la ligure Annalisa, che era la favorita-top prima che si aprisse il sipario del Festival, mentre dietro di lei, a 10, ecco la coppia Bertè – Irama, per chi ...